Carlo Ancelotti promete Real Madrid com futebol ‘ofensivo, espetacular e intenso’

Reprodução/Twitter/@realmadrid Carlo Ancelotti ao lado do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez



Carlo Ancelotti foi apresentando nesta quarta-feira, 2, como o substituto de Zinedine Zidane no posto de treinador do Real Madrid. Ao lado do presidente do clube, Florentino Pérez, o técnico prometeu que seu time apresentará um futebol vistoso. “Prometo o mesmo porque a tradição, a história deste clube é tentar jogar um futebol ofensivo, espetacular e intenso. Acredito que o futebol mudou nesses cinco anos, está mais intenso e agressivo. Algumas regras mudaram, mas o futebol do Real Madrid tem que ser ofensivo e espetacular, como a torcida gosta”, disse.

O treinador fará a sua segunda passagem pelo Real Madrid. Na primeira, a equipe espanhola faturou a Liga dos Campeões em 2014, o décimo título do clube no torneio continental, além da Copa do Rei, da Supercopa Europeia e do Mundial de Clubes do mesmo ano. “Muito obrigado ao Real Madrid, ao presidente (Florentino Pérez), a José Ángel (Sánchez, diretor-geral) e a toda a direção. Estou muito feliz de voltar para onde me sinto em casa e vou colocar toda a minha energia para tentar repetir o que fizemos no passado”, destacou. “Eu me lembro muito bem dos dois anos que passei aqui, dos títulos, da relação que tive com todos. Vamos repetir isso neste novo desafio”, completou o treinador na primeira entrevista coletiva no retorno ao clube.