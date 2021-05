Seleção da Liga dos Campeões tem Neymar, Marquinhos e Ederson; CR7 fica fora

Como não poderia ser diferente, o Chelsea dominou a lista de 23 jogadores, emplacando seis atletas, sendo eles: Mendy, Azpilicueta, Rudiger, Chilwell, Jorginho, Mason Mount e N’Golo Kanté

A Uefa escolheu nesta segunda-feira, 31, a seleção com os 23 melhores jogadores última edição da Liga dos Campeões, que se encerrou no último sábado, com a vitória do Chelsea sobre o Manchester City, em final realizada na cidade do Porto, em Portugal. Como não poderia ser diferente, os “Blues” dominaram a lista, emplacando seis atletas, sendo eles: Mendy, Azpilicueta, Rudiger, Chilwell, Jorginho, Mason Mount e N’Golo Kanté, um dos destaques da decisão. O time ideal ainda contou com os brasileiros Neymar e Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e Ederson, do City. A ausência mais sentida foi a de Cristiano Ronaldo, da Juventus, o maior artilheiro da história da competição.

Confira a seleção abaixo:

Goleiros: Courtois (Atlético de Madrid), Ederson (Manchester City) e Mendy (Chelsea)

Defensores: Azpilicueta (Chelsea), Rúben Dias (Manchester City), Marquinhos (PSG), Rudiger (Chelsea), Chilwell (Chelsea) e Alaba (Bayern de Munique)

Meio-campistas: Jorginho (Chelsea), Mason Mount (Chelsea), Kanté (Chelsea), Kevin De Bruyne (Manchester City), Gundogan (Manchester City), Sérgio Oliveira (Porto), Modric (Real Madrid) e Foden (Manchester City).

Atacantes: Haaland (Borussia Dortmund), Mbappé (PSG), Lewandowski (Bayern), Benzema (Real Madrid), Neymar (PSG) e Lionel Messi (Barcelona).