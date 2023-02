Carlo Ancelotti responde sobre interesse da CBF e comenta final do Mundial sem Flamengo; confira

Segundo informações obtidas pelo narrador Nilson Cesar, do Grupo Jovem Pan, o presidente Ednaldo Rodrigues encaminhou o acertou com o badalado técnico italiano

Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, 10, véspera do confronto diante do Al Hilal, pela final do Mundial de Clubes 2022. Questionado sobre as conversas com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir a seleção brasileira na metade do ano, o treinador desconversou e reafirmou que tem vínculo com o clube espanhol até junho de 2024. “Não estou sabendo. A situação é simples: tenho contrato até 2024”, resumiu o italiano. Segundo informações obtidas pelo narrador Nilson Cesar, do Grupo Jovem Pan, o presidente Ednaldo Rodrigues encaminhou o acertou com o badalado técnico e deve aguardar até o final desta temporada europeia para fechar com o multicampeão.

Já sobre o Mundial de Clubes, Ancelotti comentou a ausência do Flamengo na final – o time treinado por Vítor Pereira foi derrotado pelo Al Hilal na semifinal. Para o treinador, o torneio deixou de ser um encontro entre europeus e sul-americanos. “Não é mais uma final América do Sul contra Europa. O futebol está mudando. A Copa do Mundo nos mostrou que a seleção da Arábia Saudita venceu a Argentina, para não ir tão longe”, alertou. A bola rola no estádio Prince Moulay Abdellah, em Rabat, na capital do Marrocos, às 16 horas (de Brasília). Antes disso, às 12h30, Flamengo e Al Ahly (Egito) entram em campo pela disputa do terceiro lugar.