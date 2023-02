Exclusivo: Ancelotti encaminha acerto com a CBF para assumir a seleção brasileira em junho

De acordo com Nilson Cesar, narrador do Grupo Jovem Pan, a entidade tem ‘conversas adiantadas’ com o treinador italiano

EFE/Rodrigo Jiménez Carlo Ancelotti está perto de fechar com a seleção brasileira



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está perto de anunciar Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, como substituto de Tite na seleção brasileira. De acordo com Nilson Cesar, narrador do Grupo Jovem Pan, a entidade tem “conversas adiantadas” com o treinador italiano. Segundo o locutor, o presidente Ednaldo Rodrigues está disposto a esperar até junho, quando acaba a temporada europeia, para ter o consagrado comandante. “Recebi uma informação de uma fonte que eu confio… Realmente, as conversas com Ancelotti estão adiantadas. Ele deve assumir a seleção a partir da metade do ano”, disse durante o programa “Bate-Pronto”, da JP. “Por trabalhar com brasileiros, como Rodrygo, Casemiro, Militão e Vinicius [Júnior], isto está pesando muito”, acrescentou Nilson.

Dono de quatro títulos da Liga dos Campeões, Carlo Ancelotti também já venceu as cinco principais ligas nacionais: Inglês, Espanhol, Italiano, Alemão e Francês. Atualmente, o profissional de 63 anos tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024 e luta por títulos importantes na temporada, como o Mundial de Clubes, a própria Champions League e o Espanhol. No final do ano passado, Ancelotti foi perguntado sobre o possível interesse da CBF, mas negou qualquer contato com dirigentes brasileiros. O veterano, entretanto, não descartou a hipótese de assumir a Canarinho no futuro. “Se têm o interesse, não me chamaram, mas se têm eu agradeço. Minha situação é clara: eu sigo aqui, não vou dizer nunca ao Real Madrid que esta aventura termina”, declarou. “Treinar o Brasil? O futuro eu não sei, vivo a cada dia. Sou um velhote e estou muito bem aqui. Temos muitos objetivos ainda para alcançar no Real Madrid. Há tempo depois, para pensar no futuro”, continuou.

Na última quarta-feira, o presidente da CBF despistou e afirmou que não tem pressa para anunciar um técnico, ainda que o Brasil tenha compromissos em março. “Temos ouvido muitas situações que sequer passaram na CBF. Posso garantir que este tema está sob domínio, totalmente sob controle. Respeitamos todos aqueles que pretendemos que possa estar dentro da comissão técnica, mas respeitando seus clubes, seus presidentes, para que possamos fazer os contatos. Já está adiantado em algumas questões”, disse Ednaldo, sem revelar qualquer informação sobre conversas e negociações. “Apesar de acharem que está passando o tempo, sabemos que tem data Fifa em março. Não vamos escolher assim na pressão ou porque o tempo está curto. Temos ciência que temos Eliminatórias da Copa do Mundo em junho e todo o cronograma da Copa de 2026. Trabalhamos com o pé no chão para que o [futuro] escolhido cumpra seu ciclo”, complementou durante o sorteio da Copa do Brasil.