Casemiro é apresentado no Manchester United e diz estar animado: ‘Quero ganhar jogos e títulos’

Volante foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira, 25, e disse que nunca imaginou que voltaria a jogar no Old Trafford, estádio do clube inglês

Reprodução/Instagram @manchesterunited Casemiro reencontrará CR7 no clube inglês



O brasileiro Casemiro foi apresentado como jogador do Manchester United na manhã desta quinta-feira, 25. O volante vestiu o uniforme do time inglês e falou pela primeira vez com a imprensa depois de chegar ao clube. Aos 30 anos, Casemiro disse estar motivado para defender os Red Devils e falou que foi bem recebido pelos novos companheiros de equipe. “Não há dúvidas de que estou muito animado. Eles me receberam com muito carinho. Já senti aquele carinho especial de todos por mim e claro que isso é muito importante. É um novo desafio. Sinto que tenho 18 ou 20 anos. Estou muito ansioso por isso, estou animado por estar entre meus companheiros, jogando no estádio”, afirmou Casemiro. Ao ser questionado sobre a ansiedade em atuar em Old Trafford, o brasileiro relembrou que já disputou um torneio de base com o São Paulo no estádio e afirmou que nunca imaginou que voltaria a jogar lá. ” Não sei se muita gente sabe, mas fiz uma competição aqui com 15 anos, quando estava no São Paulo, e você tem aquele filme que passa pela sua cabeça que 15 anos depois você volta aqui para jogar pelo Manchester United. Nem nos seus sonhos mais loucos imaginaria voltar a jogar aqui”, disse o volante.

No United, Casemiro reencontrará Varane e Cristiano Ronaldo, ex-companheiros do Real Madrid que venceu três Champions League consecutivas. Além disso, ele jogará ao lado de Fred, companheiro de Seleção Brasileira. “Antes de vir para cá eu conversei com Fred. Ele é um amigo com quem jogo na seleção. Eu o conheço bem. Ele é um grande jogador e eu tenho uma relação especial com ele. Eles (Varane e Cristiano Ronaldo) são dois jogadores com quem tive o prazer de jogar. Poderíamos passar o dia todo falando sobre Cristiano. Ele é um dos melhores jogadores da história do futebol”, contou o brasileiro. O volante encontrará o time em uma situação delicada, já que a equipe não conquista títulos desde 2017 e tem um começo conturbado de Premier League, com duas derrotas – incluindo uma goleada para o Brentford – em três jogos. Ao falar sobre as expectativas de chegar ao clube, Casemiro disse que vai dar o máximo e quer ganhar títulos com a equipe. “Estou animado por estar aqui, extremamente feliz. Tenho certeza que vou dar tudo de mim, não apenas nos jogos, mas também nos treinos e vocês podem contar comigo como jogador do Manchester United. Quero ganhar jogos e títulos como todos os jogadores, quero muito fazer isso e agora é trabalhar duro e mostrando a todos o que posso fazer como jogador de futebol “, concluiu.