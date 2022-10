Casillas alega ataque hacker após publicar que é gay: ‘Peço desculpas à comunidade LGBT’

Ídolo do Barcelona, Carles Puyol também pediu desculpas por participar da ‘piada’ feita no Twitter

FRANCK FIFE / AFP Iker Casillas é um histórico goleiro da seleção espanhola e do Real Madrid



Campeão do mundo com a Espanha e ídolo do Real Madrid, Iker Casillas tratou de voltar às redes sociais para esclarecer uma polêmica. Após usar o Twitter para se assumir homossexual, o ex-goleiro alegou ter sofrido um ataque hacker. “Conta hackeada. Felizmente tudo em ordem. Peço desculpas a todos os meus seguidores. E, claro, mais desculpas à comunidade LGBT”, escreveu o espanhol. Na primeira postagem, no entanto, alguns seguidores já desconfiavam que o caso não se tratava de uma potente revelação no mundo do futebol. Um indício disso foi a resposta de Carles Puyol, seu companheiro na Fúria. “É o momento de contarmos o nosso caso, Iker”, escreveu o histórico ex-atleta do Barcelona. Após a repercussão, Puyol também se desculpou e assumiu que a interação se tratava de uma brincadeira. “Eu cometi um erro. Desculpe por uma piada desajeitada sem más intenções e totalmente fora do lugar. Eu entendo que pode ter ferido sensibilidades. Todo o meu respeito e apoio à comunidade LGTBIQA+”, comentou.

Os jornais esportivos espanhóis “Marca” e “As” forneceram uma possível razão para a “pegadinha”: Casillas estaria cansado da imprensa especializada em celebridades, que lhe atribuiu diversas namoradas desde o divórcio com Sara Carbonero, em 2021. Os dois se conheceram em 2010 — ficou famoso o beijo do goleiro na jornalista após o título da Espanha na Copa do Mundo da África do Sul — e se casaram seis anos depois. Tiveram dois filhos: Martín e Lucas. Já Puyol tem um relacionamento com a modelo Vanesa Lorenzo. As revistas e os programas de fofoca da Espanha cobriram com afinco a separação entre Casillas e Carbonero. Em março, pipocaram notícias de que ídolo do esporte espanhol traía a mulher e era alcoólatra. Já as páginas ligadas ao movimento LGBTQIA+ chegaram a comemorar o “anúncio” de Casillas.

Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB. 🙏 — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 9, 2022