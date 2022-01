Chelsea busca empate com o Liverpool em jogaço pela Premier League

Mané e Salah abriram 2 a 0 para os Reds, mas Kovacic e Pulisic empataram no fim do primeiro tempo

Reprodução/ Twitter Chelsea Pulisic marcou o gol do empate nos acréscimos do primeiro tempo



2022 já começou com bons jogos no Campeonato Inglês. Depois da vitória do Manchester City contra o Arsenal no sábado, 1º, por 2 a 1, o Chelsea recebeu o Liverpool neste domingo, 2, no Stamford Bridge e buscou o empate em 2 a 2. Os visitantes saíram na frente com Mané após falha bizarra de Chalobat, aos nove minutos. Aos 26, Salah ampliou com um chute cruzado e sem ângulo. Nos minutos finais do primeiro tempo, Kovacic chutou de primeira e diminuiu. Nos acréscimos, Pulisic empatou para os donos da casa. O segundo tempo foi menos intenso e o jogo terminou empatado. O resultado deixa os Blues em segundo com 43 pontos e os Reds em terceiro com 42. O líder City tem 53 pontos. Na próxima rodada, o City recebe o Chelsea no sábado, dia 15, às 9h30 (horário de Brasília). Enquanto o Liverpool joga contra o Brentford no domingo, dia 16, às 11h. No meio da semana, o Chelsea enfrenta o Tottenham na quarta-feira às 16h45, enquanto o Liverpool faz o clássico contra o Arsenal na quinta-feira, mesmo horário.