Messi e outros três jogadores do PSG estão com Covid-19

EFE/EPA/Ian Langsdon - 07/12/2021 Messi perderá os dois próximos jogos do PSG por causa da Covid-19



A diretoria do Paris Saint-Germain anunciou neste domingo, 2, que o craque argentino Lionel Messi e outros três jogadores de seu elenco tiveram resultado positivo para a Covid-19. O clube francês já havia informado no dia anterior que casos da doença haviam sido detectados, mas os nomes não tinham sido revelados. Além de Messi, os infectados pelo novo coronavírus são o lateral-esquerdo espanhol Juan Bernat, o goleiro Sergio Rico, também espanhol, e o meio-campista francês Nathan Bitumazala. Estes dois últimos são reservas da equipe comandada pelo técnico argentino Mauricio Pochettino.

De acordo com o comunicado oficial do PSG, os quatro jogadores estão bem de saúde, cumprem atualmente o isolamento e estão sujeitos ao “protocolo de saúde adequado”. Com o resultado positivo, Messi vai desfalcar o time nesta segunda-feira, 3, contra o Vannes, da quarta divisão, como visitante, pela segunda fase da Copa da França (anterior às oitavas de final), e diante do Lyon, também fora de casa, no próximo domingo, 9, pela 20.ª rodada do Campeonato Francês. Quem também não estará em campo neste início de 2022 é Neymar. O atacante se recupera de uma torção no tornozelo esquerdo no Brasil e seu retorno aos gramados está previsto dentro de três semanas.

*Com informações do Estadão Conteúdo