Ronaldo testa positivo para Covid-19 e perde comemoração dos 101 anos do Cruzeiro

O clube informou que Ronaldo está bem e com sintomas leves, tendo de fazer isolamento domiciliar

Reprodução/Instagram/Sergio.santosrodrigues Ronaldo está com Covid-19 e ficará isolado em casa



Ronaldo Fenômeno não poderá participar das atividades dos 101 anos do Cruzeiro, que faz aniversário neste domingo, 2. O atual dono do clube testou positivo para a Covid-19 e precisará ficar em isolamento domiciliar. Segundo o Cruzeiro, Ronaldo está bem e com sintomas leves. “O Fenômeno sente muito por não poder participar das atividades previstas para os próximos dias”, escreveu o clube nas redes sociais. Em breve será divulgada a data para a chegada de Ronaldo em Belo Horizonte. Pela compra do clube, o ex-jogador fará um encontro com sócios torcedores e uma coletiva de imprensa. Tentando reestruturar a Raposa, o time de Ronaldo está cortando gastos da equipe e já pensa em um novo treinador. O uruguaio Paulo Pezzolano está na mira para assumir como novo comandante em 2022.