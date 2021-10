Chelsea e Arsenal avançam para as quartas de final da Copa da Liga

Os Blues sofreram para eliminar o Southampton nos pênaltis; já os Gunners passaram fácil pelo Leeds United

Reprodução/ Twitter @ChelseaFC Havertz marcou o único gol do Chelsea no jogo; Kepa salvou nos pênaltis



Nesta terça-feira, 26, começaram as partidas das oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. O Chelsea entrou em campo contra o Southampton e, no sufoco, se classificou ao vencer nos pênaltis depois do empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. Os gols saíram muito próximos um do outro. Aos 45 minutos, Havertz deixou os donos da casa na frente e, dois minutos depois, Adams empatou. Na cobrança de pênalti, Kepa defendeu o chute de Theo Walcott e Will Smallbone errou e o Chelsea fez 4 a 3, avançando para a próxima fase, ainda sem adversário definido. No segundo jogo do dia, o Arsenal não teve dificuldades para vencer o Leeds United por 2 a 0. O primeiro gol saiu aos 10 minutos do segundo tempo, com Chambers. Aos 24, Nketiah aproveitou um recuo errado da defesa e ampliou. O Sunderland também bateu o Queen Park-Rangers, nos pênaltis, por 3 a 1.

Nesta quarta-feira, 27, acontecem outros cinco jogos. O Manchester City enfrenta o West Ham; o Liverpool joga contra o Preston e o Tottenham encara o Burnley. Todos os três jogam fora de casa às 15h45 (horário de Brasília). O United foi eliminado na terceira rodada ao perder por 1 a 0 do West Ham. Nos jogos restantes, o Stoke City recebe o Brentford, atual sensação da temporada inglesa; e o Leicester City joga contra o Brighton. Os confrontos das quartas de final ainda serão definidos.