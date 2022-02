Chelsea faz poema e segue comemorando conquista do Mundial contra o Palmeiras 

A afirmação de que os times europeus menosprezam a disputa do Mundial de Clubes não pode, definitivamente, ser aplicada ao time londrino

Reprodução/Twitter/@ChelseaFC Kai Havertz e Romelu Lukaku marcaram para o Chelsea na final do Mundial de Clubes



A afirmação de que os times europeus menosprezam a disputa do Mundial de Clubes não pode, definitivamente, ser aplicada ao Chelsea. Mesmo após dois dias da conquista diante do Palmeiras, no Mohammed Bin Zayes, em Abu Dhabi, os ingleses seguem comemorando a taça através das redes sociais. Nesta segunda-feira, 14, a conta oficial dos “Blues” no Twitter já fez diversas menções ao título obtidos nos Emirados Árabes Unidos, postando fotos da vitória sobre o Alviverde e entrando no clima do Valentine’s Day (Dia dos Namorados). Adaptando um poema, os londrinos escreveram: “Roses are red, violets are blue, Rom opened the scoring, Kai made it two (na tradução livre: “rosas são vermelhas, violetas são azuis. Rom [Romelu Lukaku] abriu o placar, Kai [Havertz] fez o segundo. Veja algumas publicações abaixo.

Roses are red, violets are blue, Rom opened the scoring, Kai made it two. 💙 — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 14, 2022