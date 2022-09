Chelsea lidera lista de clubes que mais gastaram na janela de transferências da Europa; confira 

Na lista das dez equipes que mais desembolsaram em contratações, sete são britânicas

Divulgação/Chelsea FC Sterling foi contratado pelo Chelsea nesta temporada



A janela de transferências de verão foi encerrada na última quinta-feira, 1º, para as principais ligas da Europa. Como já era esperado, os clubes ingleses foram os protagonistas do mercado da bola. Na lista das dez equipes que mais desembolsaram em contratações, sete são britânicas. Comandado por um novo dono após a saída do russo Roman Abramovich, o Chelsea foi quem mais gastou. Ao todo, os londrinos pagaram 278,9 milhões de euros (R$ 1,44 bilhão) para fechar com Aubameyang, Raheem Sterling, Marc Cucurella, Kalidou Koulibaly e outros. Na sequência, aparece o Manchester United, que adquiriu os direitos econômicos de Antony, Casemiro, Eriksen, Lisandro Martínez e Tyrell Malacia por 238 milhões de euros (R$ 1,23 bilhão). Completando o top 3 está o surpreendente West Ham, que gastou 182 milhões de euros com Lucas Paquetá, Emerson Palmieri e companhia.

Confira os valores (em milhões de euros) abaixo: