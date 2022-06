Chelsea ‘passa na frente’ de concorrentes e pode fechar com Raphinha por R$ 300 milhões

Diretoria do Leeds United teria aceitado proposta do clube azul, que desbancou Arsenal e Barcelona

Reprodução/ Instagram @raphinha Atacante brasileiro foi uma das grandes revelações da última temporada na Premier League



O atacante Raphinha, da seleção brasileira, deve deixar o Leeds United e se mudar para o Chelsea na temporada 2022/23. As negociações estariam avançadas, de acordo com o jornal Athletic e o jornalista Fabrizio Romano, que vem acertando as contratações na temporada. O curioso era que a equipe azul não estava entre as principais que cobiçavam o atleta. Barcelona e Arsenal estavam com mais chances, mas a proposta de 60 milhões de euros (R$ 332 milhões, na cotação atual) deixou a diretoria do Leeds interessada. O atacante brasileiro assinou com o Leeds em 2020 por 17 milhões e se destacou na Premier League. Em 66 jogos, marcou 17 gols e deu 11 assistências, tendo marcado o gol que salvou a equipe do rebaixamento na última temporada. Raphinha também deve estar na Copa do Mundo do Catar no fim do ano.