Seleção feminina leva virada da Suécia em último teste antes da Copa América

Brasil já havia perdido para a Dinamarca na última sexta; torneio continental começa no dia 5 de julho

EFE / EPA / Magnus Andersson Brasil é derrotado pela Suécia em amistoso de futebol feminino



O Brasil fez um bom primeiro tempo e saiu na frente da Suécia no começo da etapa final em amistoso disputado nesta terça, 28, em Estocolmo, mas acabou levando a virada e perdeu por 3 a 1. O jogo foi o último teste antes da Copa América feminina, torneio que começa no próximo dia 5 de julho. No primeiro tempo, o Brasil demonstrou segurança na defesa e teve bons lances no ataque, como cruzamento de Tamires que acertou a trave. Na etapa complementar, logo aos quatro minutos, Debinha aproveitou passe de Fê Palermo e fez 1 a 0 para o Brasil. Na tentativa de segurar o resultado, o Brasil recuou. Aos 19, Kaneryd chutou cruzado e empatou. Apenas dois minutos depois, Hurtig recebeu cruzamento sem marcação e cabeceou para virar. Bia Zaneratto desperdiçou a chance de igualar o placar e, aos 43, Blackstenius ampliou a vantagem sueca. Agora, o time da técnica Pia Sundhage foca na Copa América, competição que seleciona as três representantes sul-americanas na Copa do Mundo de 2023 e as duas na Olimpíada de 2024. Em busca do oitavo título, o Brasil estreia no dia 9 contra a Argentina, e também enfrenta Uruguai, Venezuela e Peru na primeira fase.