Chelsea vence RB Salzburg e avança às oitavas de final da Liga dos Campeões 

Time londrino também garantiu primeiro lugar na chave; Sevilla vence Copenhagen e permanece vivo no Grupo G

EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA O Chelsea venceu o RB Salzburg na Liga dos Campeões



O Chelsea conseguiu sua classificação às oitavas de final da Liga dos Campeões 2022/23 nesta terça-feira, 25, ao vencer o RB Salzburg por 2 a 1, em plena Red Bull Arena, na Áustria, pela quinta rodada da fase de grupos. Em partida aberta e com boas chances para os dois lados, os Blues triunfaram com gols de Mateo Kovacic e Kai Havertz, enquanto Adamu descontou para os mandantes. Com o resultado, o time londrino chegou aos 10 pontos, permaneceu na liderança da chave E e não pode mais ser ultrapassado na rodada final, marcada para acontecer na próxima semana. Os austríacos, por sua vez, estão no segundo lugar com 6 pontos, podendo ser ultrapassados por Milan ou Dínamo Zagreb hoje – italianos e croatas somam 4 pontos cada e se enfrentam a partir das 16h (de Brasília), no San Siro, em Milão.

No mesmo horário, o Sevilla venceu o Copenhagen (Dinamarca) por 3 a 0, no Ramón Sánchez Pizjuán, na Espanha, pelo Grupo G. En-Nesyr, Isco e Montiel, todos no segundo tempo, marcaram para os mandantes. Com o triunfo, os espanhóis vão aos 5 pontos, mas seguem atrás de Manchester City (10) e Borussia Dortmund (7), não dependendo de si para ir ao mata-mata. Os dinamarqueses, por sua vez, continuam com 2 pontos e não têm mais chances de classificação, seja para as oitavas da Liga dos Campeões ou para a Liga Europa.