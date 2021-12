Chelsea vira sobre o Aston Villa com gols de Jorginho e Lukaku

Com o resultado, a equipe londrina segue na terceira posição do Campeonato Inglês e vai aos 41 pontos, permanecendo a seis do líder Manchester City, que goleou o Leicester mais cedo

O Chelsea demonstrou poder de reação, na tarde deste domingo, 26, ao vencer o Aston Villa por 3 a 1, no Villa Park, na sequência do “Boxing Day”. Mesmo saindo atrás graças ao gol contra de Reece James, os “Blues” viraram com dois de Jorginho e um de Romelu Lukaku. Com o resultado, a equipe londrina segue na terceira posição do Campeonato Inglês e vai aos 41 pontos, permanecendo a seis do líder Manchester City, que goleou o Leicester mais cedo. Já o Aston Villa, por sua vez, fica estagnado nos 22 pontos e pode sair do décimo lugar no decorrer da 19ª rodada.

O começo da partida foi aberto, com o Chelsea explorando o lado esquerdo com Marcos Alonso, e o Aston Villa aparecendo ao ataque com o brasileiro Aston Villa. O primeiro movimento no placar, no entanto, saiu por acaso. Aos 28 minutos, após cruzamento de Target, Reece James tentou afastar de cabeça, mas acabou encobrindo Mendy e mandou contra a própria meta. Seis minutos depois, porém, Hudson-Odoi sofreu pênalti. Na cobrança, Jorginho mostrou a tranquilidade de sempre para deslocar Emiliano Martínez e deixar tudo igual.

No retorno do intervalo, o técnico Thomas Tuchel apostou na entrada de Romelu Lukaku, que não começou entre os titulares por estar se recuperando da Covid-19. Logo aos 11 minutos, o atacante belga aproveitou bom levantamento de Odoi para desviar de testa para as redes, quebrando um jejum de oito jogos sem balançar as redes e virando o jogo. Dando a bola ao adversário, o Chelsea teve outras chances, principalmente com Mason Mount, mas só liquidou a partida aos 48 minutos. Em contra-ataque, Lukaku ganhou de dois marcadores utilizando seu corpo e foi derrubado dentro da área. Na batida, Jorginho novamente foi eficiente, dando números finais ao duelo.

