Em jogo com 9 gols, Manchester City vence o Leicester e segue na ponta do Campeonato Inglês

Equipe treinada por Guardiola abriu 4 a 0 no primeiro tempo, viu rivais se aproximarem, mas garantiu o triunfo com dois gols em jogadas de escanteio

Reprodução/Twitter @ManCity Equipe de Guardiola segue isolada na liderança



Na primeira rodada do Campeonato Inglês disputada depois do Natal, Manchester City e Leicester City protagonizaram um jogo de nove gols, que terminou com os comandados de Guardiola vencendo a partida por 6 a 3. No primeiro tempo, o City chegou a abrir 4 a 0 no placar, com gols de De Bruyne, Mahrez, Sterling e Gündogan. No segundo tempo, querendo diminuir o prejuízo, o Leicester reagiu e marcou três gols com Maddison, Lookman e Iheanacho. Querendo garantir os três pontos, o City foi para cima e, em duas jogadas de escanteio, conseguiu marcar dois gols com Laporte e Sterling, que fecharam o placar. Essa foi a partida com mais gols na temporada da Premier League até o momento. Além disso, o duelo foi o jogo com mais tentos em um Boxing Day – nome dado à rodada pós-Natal – desde 1991. Com o resultado, o City chegou a 47 pontos conquistados e lidera com folgas o Campeonato Inglês.