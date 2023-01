Cinco vezes Mbappé! Atacante brilha e PSG goleia o Pays de Cassel por 7 a 0 na Copa da França

Pela primeira vez como capitão, Mbappé foi o nome do jogo; Neymar marcou um gol

EFE/EPA/YOAN VALAT Capitão, Mbappé fez cinco gols no jogo da Copa da França



O Paris Saint-Germain está sofrendo um pouquinho no Campeonato Francês, mas nesta segunda-feira, 23, não tomou conhecimento do Pays de Cassel, pela Copa da França, e goleou por 6 a 0. O grande destaque da partida foi Kylian Mbappé, que fez 4 gols. Neymar também balançou as redes. O Cassel é um time da 6ª divisão francesa, então o time estrelado do PSG não passou sufoco. Logo aos 29 minutos, Mbappé abriu o placar. Quatro minutos depois, Neymar deixou o dele. Na sequência, Mbappé fez mais um e aos 40 minutos completou seu hat-trick. No segundo tempo, Mbappé fez o quarto aos 11 minutos e aos 21, Soler fez o 6º dos parisienses. O show de Mbappé continuou e o camisa 7 fez mais um aos 34 minutos. Foi a primeira vez que o jovem atacante iniciou um jogo como capitão da equipe. O resultado coloca o PSG na terceira rodada.