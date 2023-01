Torcedor é impedido de entrar com muletas em estádio, mas encontra outro utilizando mesmo objeto de apoio

Episódio ocorreu no último sábado, na partida entre Internacional de Limeira e Corinthians; Gaviões da Fiel denunciou o caso em suas redes sociais

Reprodução/Instagram/@Gavioesdafiel Torcedor deixou as muletas fora do estádio e encontrou outro usando os objetos dentro do local



Um torcedor do Corinthians foi impedido de entrar com muletas no estádio Major José Levy Sobrinho, o Limeirão, pela Polícia Militar (PM). Ele foi assistir a partida entre Internacional de Limeira e Corinthians, ocorrida no sábado, 21, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista, em Limeira. A principal torcida organizada do Timão, Gaviões da Fiel, denunciou o caso pelas redes sociais. De acordo com a nota, o torcedor conhecido como “perna de orfanato” foi impedido de entrar com as muletas no estádio sob o argumento de que elas poderiam ser utilizadas como armas. Ele deixou os objetos fora do estádio e foi para a arquibancada pulando, pois ele não tem uma das pernas, segundo informou a organizada Ainda segundo a Gaviões da Fiel, um outro torcedor que também usava muletas por conta das mesmas condições estava dentro do estádio. A organizada conta que os policias foram em direção a ele tentou tirá-las do mesmo. Segundo a organizada, os dois associados da torcida entrarão na Justiça. “Nosso associado conhecido como “perna de orfanato” deixou as muletas do lado de fora do estádio e entrou pulando até a arquibancada. Dentro do estádio conheceu outro associado, e o mesmo estava com suas muletas. Daí se vê tamanho despreparo, onde na mesma situação de amputados, um consegue adentrar ao estádio com suas muletas e o outro não”, escreveu a Gaviões. “Como se não bastasse tudo isso, assim que a Polícia Militar avistou a muleta do outro associado PCD, foi em direção e queria também tirá-las dele”, completou. A Jovem Pan procurou a PM e a Federação Paulista de Futebol (FPF), mas ainda não obteve retorno. A nota será atualizada em caso de pronunciamento.