Ídolo do Manchester United critica Antony: ‘Não consegue ultrapassar ninguém’

Atacante foi criticado por não conseguir ultrapassar os marcadores durante derrota de seu clube para o Arsenal na Premier League

OLI SCARFF / AFP Antony disputou 19 jogos pelos Red Devils, marcando cinco gols



O ex-zagueiro e ídolo do Manchester United, Rio Ferdinand, criticou o brasileiro Antony por seu desempenho nos jogos da equipe. Atualmente comentarista, Ferdinand não gostou da velocidade do craque brasileiro na derrota por 3 a 2 para o Arsenal, em partida válida pela Premier League. “Simplesmente não consegue ultrapasar ninguém com a bola. É algo que me fazia pensar: ‘Será que ele sempre foi assim?’. Vi o jogo de Thomas Partey,qye não é propriamente um velocista, e ele sempre o ultrapassava em velocidade. Eu só pensava: ‘Uau, o Antony não tem força em nenhuma das pernas'”, disse Ferdinand. Apesar da crítica, o ex-zagueiro elogiou o brasileiro, reconhecendo seu talento e sua importância para o clube. “É um ponta habilidoso, mas é preciso que pontas habilidosos ultrapassem os defensores”, concluiu o defensor. Desde que chegou ao United, Antony soma 19 partidas e cinco gols marcados pelos Red Devils.