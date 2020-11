Cirurgia na cabeça de Maradona é um sucesso, informam médicos

Equipe médica afirmou que coágulo no lado esquerdo da cabeça do ex-jogador pôde ser removido

EFE Diego Maradona precisou passar por cirurgia no cérebro



O ídolo argentino Diego Maradona, que na última sexta-feira completou 60 anos, foi operado com sucesso na noite desta terça-feira, 03, devido a um hematoma subdural, segundo informações passadas por médicos à Agência Efe. “A operação foi concluída. A primeira avaliação é que foi bem sucedida, e o coágulo pôde ser removido”, disseram fontes. Maradona foi internado na última segunda-feira, 02, por estar anêmico e desidratado. Durante um check-up, foi detectada uma lesão do lado esquerdo da cabeça, o que levou o técnico do Gimnasia La Plata à mesa de cirurgia na Clínica Olivos, em Buenos Aires. Na porta do centro hospitalar, várias pessoas se reuniram para manifestar apoio ao ídolo. O ex-jogador foi transferido de ambulância da clínica Ipensa, em La Plata, para a Olivos. O veículo foi escoltado pela polícia para que o deslocamento fosse mais rápido, e o astro foi recebido por uma grande quantidade de jornalistas e fãs.

*Com informações da EFE