Abel Ferreira comanda primeiro treino no Palmeiras e conversa com elenco

Treinador português participou da preparação para o jogo contra o RB Bragantino, pela Copa do Brasil, na quinta-feira

Reprodução/ Twitter Abel Ferreira comandou o primeiro treino do Palmeiras



O trabalho de Abel Ferreira à frente do Palmeiras se iniciou oficialmente nesta terça-feira, 03. O treinador, após participar de reuniões com os diferentes departamentos do clube, comandou a sua primeira atividade na Academia de Futebol. Acompanhado pelo presidente Maurício Galiotte, se apresentou os jogadores e demais funcionários no campo 3 do CT. Abel deu, assim, início aos trabalhos de preparação para a sua estreia, o duelo de quinta-feira com o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro confronto, na semana passada, no interior paulista, o time triunfou por 3 a 1.

Os titulares da vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-MG, na segunda-feira, fizeram apenas trabalhos regenerativos na Academia de Futebol. Enquanto isso, Abel, acompanhado pelos auxiliares Carlos Martinho e Vítor Castanheira, além do auxiliar permanente Andrey Lopes, comandaram movimentações técnicas com o restante do elenco. O lateral-direito Marcos Rocha participou de grande parte do treino e, antes do fim das atividades, realizou trabalhos físicos. Já o lateral-esquerdo Lucas Esteves realizou exercícios de transição física – ele está em fase final de recuperação de lesão muscular.

O Palmeiras volta a treinar nesta quarta-feira, às 16 horas. Será a última atividade antes da estreia de Abel. A tendência é que seja mantida a base dos duelos anteriores, com o time atuando com: Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Wesley, Luiz Adriano e Rony.

Luto na Diretoria

Na noite desta terça-feira, 03, o Palmeiras anunciou nas redes sociais o falecimento do pai do presidente Maurício Galiotte, Wilson Galiotte. Associado do clube desde 1953, Wilson foi homenageado no ano passado como um dos 50 associados mais antigos do clube.

Wilson era sócio do Palmeiras desde 1953 e foi homenageado em setembro de 2019 como um dos 50 associados mais antigos do clube. Manifestamos nossas condolências ao presidente, familiares e amigos. — SE Palmeiras (de 😷) (@Palmeiras) November 3, 2020

*Com informações do Estadão Conteúdo