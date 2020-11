Com dupla brasileira inspirada, Real Madrid vence a primeira na Liga dos Campeões

Jogada entre Vinícius Junior e Rodrygo deu vitória aos merengues; Liverpool, Bayern de Munique e Manchester City vencem a 3ª seguida na competição

Reprodução/ Twitter Rodrygo marcou o gol da vitória do Real Madrid contra a Inter de Milão



Nesta terça-feira, 03, Liverpool, Bayern de Munique e Manchester City venceram a terceira partida seguida na Liga dos Campeões e chegaram a nove pontos cada, liderando seus respectivos grupos. O Real Madrid, que vinha de uma derrota e um empate, contou com boa participação de brasileiros para derrotar a Inter de Milão por 3 a 2, em um dos jogos mais aguardados da fase de grupos. Por causa da Data Fifa, o torneio interclubes da Europa dará uma pausa de duas semanas e retorna no dia 24 de novembro para a quarta rodada da fase de grupos.

Hexacampeão da Champions League e atual campeão inglês, o Liverpool foi ao estádio Atleti Azzurri D’Itália, em Bérgamo, e não tomou conhecimento da Atalanta, aplicando uma goleada por 5 a 0. O grande destaque da partida foi o português Diogo Jota, autor de três gols. Salah e Mané completaram o placar elástico. O técnico dos ‘Reds’, Jürgen Klopp, sequer precisou usar força máxima. Entre os brasileiros, apenas o goleiro Alisson foi titular, o atacante Roberto Firmino entrou no segundo tempo no lugar de Jota, e o volante Fabinho não foi relacionado para o duelo por lesão.

A vitória levou o Liverpool a nove pontos no grupo D, cinco a mais que o segundo colocado Ajax, que foi à Dinamarca e contou com gol do atacante Antony, ex-São Paulo, e de Tadic para derrotar o Midtjylland por 2 a 1. A equipe holandesa também teve David Neres, no banco, enquanto pelos donos da casa o lateral-esquerdo Paulinho, ex-Bahia, compôs a formação inicial.

Goleada do atual campeão

Na Red Bull Arena teve chuva de gols. O Red Bull Salzburg recebeu o atual campeão Bayern de Munique e foi batido por 6 a 2. O time anfitrião jogou de igual para igual até os 34 minutos da segunda etapa, momento em que havia empate em 2 a 2. Porém, a partir de então, o time alemão demonstrou toda a força de seu ataque e foi às redes nada menos que quatro vezes. Com nove pontos, a equipe alemã, pela qual o meia-atacante Douglas Costa atuou nos instantes finais, ocupa a ponta do grupo A, com nove pontos. O vice-líder é o Atlético de Madrid, que tem quatro, dois a mais que o Lokomotiv Moscou, com quem empatou em 1 a 1 na Rússia. O Salzburg é o último colocado, com um ponto.

O Manchester City também teve grande poder de fogo e manteve os 100% de aproveitamento ao bater o Olympiacos, do lateral-direito Rafinha, por 3 a 0 no Etihad Stadium. Gabriel Jesus marcou um dos gols dos comandados de Josep Guardiola, enquanto Ferrán Torres e João Cancelo marcaram os outros. Os ‘Citizens’ lideram o grupo C com nove pontos, enquanto o representante da Grécia aparece em terceiro lugar, com três. A vice-liderança é do Porto, que recebeu o Olympique de Marselha no Estádio do Dragão e venceu por 3 a 0. O time francês ainda não pontuou e segura a lanterna.

Recuperação do Real Madrid e show de brasileiros

No estádio Alfredo Di Stéfano, onde o Real Madrid manda as suas partidas enquanto reforma o Santiago Bernabéu, os donos da casa e a Internazionale cumpriram a expectativa de um grande jogo. Os comandados de Zinedine Zidane abriram 2 a 0, com gols de Benzema e Sergio Ramos, mas Martínez e Perisic buscaram a igualdade para os ‘Nerazzurri’. Até que aos 34 minutos do segundo tempo, em combinação brasileira, Vinícius Júnior foi acionado em velocidade pela ponta esquerda e cruzou. A bola passou por quase todo mundo, mas chegou em Rodrygo, que dominou e fuzilou o goleiro Handanovic para garantir o triunfo do Real.

O grupo B é o mais embolado entre os que tiveram jogos nesta terça-feira. A liderança é do Borussia Mönchengladbach, que surpreendeu ao golear o Shakhtar Donetsk por 6 a 0 em Kiev. A equipe ucraniana é segunda colocada, com quatro pontos, mesmo número do Real, que é terceiro por levar a pior no confronto direto. A Inter soma dois pontos. Vinícius Júnior e Rodrygo começaram na reserva, assim como Marcelo, mas, ao contrário do lateral-esquerdo, foram acionados por Zidane. Já o zagueiro Éder Militão foi desfalque por ter sido infectado pelo coronavírus.

*Com informações da EFE