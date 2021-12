City vence Brentford por 1 a 0 e abre vantagem na liderança do Campeonato Inglês

Time de Guardiola chega aos 50 pontos, ficando oito à frente do Chelsea e nove à frente do Liverpool

Reprodução/ Twitter @ManCityPT Phil Foden foi o destaque da partida desta quarta-feira, dia 29



Atual campeão, o Manchester City segue firme na busca pelo seu oitavo título da Premier League. Nesta quarta-feira, 29, pela 20ª rodada, a equipe de Pep Guardiola viajou para enfrentar o Brenford e venceu por 1 a 0, chegando aos 50 pontos e abrindo oito pontos para o segundo colocado Chelsea. O gol saiu cedo. Aos 16 minutos, De Bruyne fez cruzamento na medida para Phil Foden que desviou para o fundo das redes. O time da casa não teve muito poder de reação e aos 45 minutos, quase Foden fez o segundo em outro cruzamento do belga. No início do segundo tempo, Gabriel Jesus cruzou e Foden apareceu novamente na área. Ele cabeceou para o gol, mas o lance foi anulado por impedimento. Aos 20, De Bruyne ainda acertou a trave em chute de longa distância.

No segundo jogo desta quarta, o Chelsea saiu na frente do Brighton com gol de Lukaku aos 28 minutos, mas cedeu o empate nos acréscimos do segundo tempo com Welbeck. O empate em 1 a 1 deixa a equipe de Tuchel em segundo e mais longe do rival City. O Liverpool perdeu na terça-feira e é o terceiro colocado, com 41 pontos. A rodada termina nesta quinta-feira, às 17h15 (horário de Brasília) com o jogo entre Manchester United e Burnley. No dia 1º de janeiro, a Premier League retorna com o clássico entre Arsenal e City, às 9h30 e mais outros três jogos: Leicester x Norwich, Watford x Tottenham e Crystal Palace e West Ham. No domingo, dia 2, o Chelsea recebe o Liverpool às 13h30.