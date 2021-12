Flamengo anuncia contratação de Paulo Sousa como técnico

Treinador de 51 anos chega da seleção polonesa com contrato de dois anos

Reprodução/ Flamengo Técnico foi oficialmente anunciado nesta quarta, depois de muitas especulações



Depois de alguns dias de especulações, o Flamengo confirmou a contratação do português Paulo Sousa como técnico da equipe principal masculina. O treinador de 51 anos estava na seleção da Polônia desde 21 de janeiro de 2021 e chega com contrato de duas temporadas. Durante esse período, foram 15 jogos com seis vitórias, cinco empates e quatro derrotas, aproveitamento de 37,5%. Paulo começou sua carreira de treinador nas categorias de base da seleção de Portugal entre 2005 e 2008, já passou pelo Queens Park Rangers, Swansea e Leicester, além de Basel, Fiorentina e Bordeaux. Em vídeo para a torcida, Paulo se mostrou muito animado. “Alô Brasil, essa é uma mensagem para a maior torcida do mundo. Faço com muito orgulho de representar um clube com a grandeza incomparável como do Flamengo, é hora de trabalharmos muitos para darmos alegrias e títulos. Jogaremos juntos e saudações rubro-negras”, disse.