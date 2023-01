City vira no segundo tempo e vence o Tottenham por 4 a 2 na Premier League

Spurs abriram 2 a 0, mas levaram a virada em 18 minutos; City segue na cola do líder Arsenal

EFE/EPA/Andrew Yates Haaland marcou um dos quatro gols do City na vitória de virada contra o Tottenham



O Manchester City quase decepcionou seu torcedor novamente na Premier League. Depois de levar 2 a 0 do Tottenham no primeiro tempo, os Citizens viraram no segundo tempo, venceram por 4 a 2 e seguem na cola do Arsenal, na liderança. O primeiro gol saiu somente aos 44 minutos, com Kuluvevski chutando forte e no meio do gol. Três minutos depois, Emerson Royal aproveitou rebote do goleiro Moraes e ampliou de cabeça. Tudo parecia encaminhado para os Spurs, mas tudo mudou no segundo tempo. Logo aos 6, Álvarez diminuiu em lança na pequena área e dois minutos depois, Haaland empatou de cabeça. Aos 18, Mahrez fez o gol da virada. Aos 44, Mahrez fez mais um e fechou a conta em 4 a 2. O resultado leva o time de Pep Guardiola para os 42 pontos, cinco atrás do líder. Já o Tottenham permanece em 5º com 33 pontos e emenda a segunda derrota seguida.