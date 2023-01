Em jogo com gols de Cristiano Ronaldo e Messi, PSG vence combinado de Al-Hilal e Al-Nassr

Português marca duas vezes, Messi e Mbappé também vão à rede e Neymar dá assistência, mas perde pênalti

EFE/EPA/STR Messi e Cristiano Ronaldo marcaram na partida festiva disputada na Arábia Saudita



O Paris-Saint Germain venceu o combinado de Al Hilal e Al-Nassr, os dois principais clubes da Arábia Saudita por 5 a 4. A partida marcou, possivelmente, o último embate entre os dois melhores jogadores do mundo: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Os dois, inclusive, balançaram as redes para deixar a festa completa. O português marcou duas vezes, enquanto o argentino foi às redes uma vez. Marquinhos, Sergio Ramos, Mbappé e Ekitiké marcaram os outros quatro gols da equipe francesa. Jang Hyunsoo e Anderson Talisca descontaram para os árabes. Neymar esteve em campo e deu o passe para o gol de Messi. O brasileiro ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti. Esta foi 37ª vez que Messi e CR7 se enfrentaram. O argentino venceu 17 confrontos, enquanto o astro português levou 11. Ainda tiveram nove empates. A partida foi disputada Rei Fahd, em Riad, na Arábia Saudita, nesta quinta-feira, 19.

Para quem esperava um domínio do PSG se enganou. O time francês até saiu na frente do placar com Messi, após boa assistência de Neymar. Os franceses não conseguiram ter o domínio da posse de bola e viu o combinado árabe empatar o duelo. Cristiano Ronaldo sofreu pênalti de Navas. Ele mesmo foi para a cobrança e converteu. Para piorar a situação, Bernat foi expulso depois de matar um contra-ataque dos árabes. Porém, quatro minutos, Marquinhos colocou o PSG novamente em vantagem no placar. Mbappé aproveitou o vacilo da zaga do time mandante e encontrou o brasileiro na área, que empurrou a bola para as redes. O time francês ainda teve a chance de ampliar a vantagem com Neymar. O VAR viu um pênalti em cima do brasileiros. O atacante foi para a cobrança, mas parou no goleiro, que encaixou a bola. O castigo veio pouco tempo depois nos pés do astro português. Cristiano Ronaldo aproveitou falha do seu ex-companheiro de Real Madrid, Sergio Ramos e deixou tudo igual no fim da primeira etapa.

Mesmo com um a menos, o PSG mostrou força ofensiva na segunda etapa. Mbappé apareceu novamente. O francês deixou o marcador perdido e encontrou Sergio Ramos, que só teve o trabalho de mandar para o gol. O jogo seguiu quente e Jang Hyunsoo subiu de cabeça para empatar novamente, após cobrança de escanteio. Pouco tempo depois, Mbappé colocou o PSG à frente do placar, em cobrança de pênalti. A equipe francesa promoveu diversas alterações na equipe no decorrer da segunda etapa. Entre eles, Messi, que de lugar para Ilyes Housni. Ainda sim, Ekitiké ampliou o marcador e praticamente selou a vitória do PSG aos 32 minutos. A marcação deu espaço e ele disparou para marcar o quinto gol dos visitantes. O brasileiro Anderson Talisca ainda diminuiu o marcador no final da partida.