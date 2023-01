Tumulto na final da Copa do Golfo deixa um morto e dezenas de feridos no Iraque

Segundo o Ministério do Interior, torcedores tentaram entrar no estádio sem ingresso para acompanhar a final entre Iraque e Omã

AHMAD AL-RUBAYE / AFP Torcedor sendo atendido após ficar ferido em confusão durante partida de futebol no Iraque



Um tumulto fora do Estádio Internacional de Basra, no Iraque, deixou uma pessoa morte e dezenas de feridas nesta quinta-feira, 19. O local está sendo palco Copa do Golfo entre Iraque e Omã. A informação foi dada pela agência de notícias AFP através de fontes médicas e seguranças locais. A situação se normalizou após horas de confusão, segundo informações do Ministério do Interior. Saad Maan, porta-voz do órgão, confirmou que um grande número de torcedores sem ingresso tentaram entrar no estádio. O local tem capacidade de receber até 65 mil espectadores. Um fotógrafo da AFP relatou que os portões estavam fechados no momento da confusão e escutou sirenes de ambulâncias chegando para socorrer os feridos. Os torcedores estavam aglomerados em frente ao estádio desde a madrugada. Segundo o porta-voz do Ministério do Interior, a calmaria voltou a tomar conta ao redor do estádio graças à dispersão dos torcedores. O Exército iraquiano chegou a pedir para o público respeitar as orientações com o objetivo de encerrar “o campeonato de forma civilizada e que honre o Iraque”. O primeiro- ministro Mohamed Chia al-Soudani chegou a visitar o palco da final, segundo um comunicado do seu gabinete. Ele teria presidido “uma reunião de emergência na presença de alguns ministros e do governador de Basra”, organizada “para discutir medidas especiais para a final da 25ª Copa do Golfo”. Abalado por quatro décadas de conflito, o país viu na Copa do Golfo uma oportunidade de mudar sua imagem depois de anos sem poder organizar partidas internacionais. É a primeira desde 1979 que o torneio é sediado no Iraque. A competição ocorre a cada dois anos e é disputada por Iraque, Kuwait, Omã, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Iêmen e Emirados Árabes Unidos. Na abertura da competição, milhares de torcedores (alguns com ingressos), e jornalistas credenciados foram impedidos de entrar no evento. O motivo não foi informado.