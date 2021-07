Recuperado da Covid-19, Hernán Crespo retorna aos treinos do São Paulo

Time também ganhou o reforço de Arboleda, que retornou ao grupo após defender a seleção equatoriana na Copa América

Erico Leonan / saopaulofc Hernán Crespo durante o treinamento desta segunda-feira, 5



O treinador do São Paulo, Hernán Crespo, participou do treinamento da equipe nesta segunda-feira, 5, após se recuperar da Covid-19. O argentino também comemorou com os jogadores seus 47 anos, completados nesta segunda. Quem também foi novidade no treino do Tricolor Paulista foi Arboleda, o zagueiro retornou ao grupo após defender a seleção equatoriana na Copa América. Com o departamento médico lotado, o São Paulo teve uma boa notícia nesta segunda. Gabriel Sara, que se recupera de um trauma no pé esquerdo, voltou a correr no gramado. Os reforços são bem-vindos na atual fase da equipe. O São Paulo ainda não conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro. São nove jogos com cinco empates e quatro derrotas, sendo a última neste domingo para o RB Bragantino, de virada.

As próximas semanas serão importantes para o time. Já na quarta-feira a equipe enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro e no final de semana pega o Bahia, no Morumbi. Na próxima terça-feira, 13, o time começa a disputa das oitavas de final da Copa Libertadores contra o Racing. O primeiro jogo será em casa e a volta, do dia 20, será em Buenos Aires. Os times se enfrentaram na fase de grupos com um empate em 0 a 0 e uma vitória dos argentinos por 1 a 0.