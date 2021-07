Jogadores da seleção olímpica de futebol tomam primeira dose da vacina contra a Covid-19

Segunda aplicação será realizada após os atletas voltarem ao Brasil; imunizantes foram doados pelo COI

Reprodução/Alê Cabral/ Comitê Paralímpico Brasileiro Matheus Cunha, Lucão, Diego Carlos, Reinier, Santos e Abner foram vacinados nesta segunda-feira



Os jogadores da seleção olímpica de futebol receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira, 5. O anúncio foi feito pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). As doses foram doadas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) para as delegações que viajarão para as Olimpíadas de Tóquio. A vacinação foi realizada na sede do Comitê Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. Seis jogadores se vacinaram nesta quarta-feira. Entre eles, Matheus Cunha, Lucão, Diego Carlos e Reinier, que já se apresentaram para a preparação, e o goleiro Santos e o lateral Abner, ambos jogadores do Athletico Paranaense, que aproveitaram a vinda da equipe para a disputa do Campeonato Brasileiro contra o Santos na Vila Belmiro. Segundo CBF, a segunda dose será aplicada após os atletas retornarem ao Brasil. Membros da comissão técnica e do staff do time brasileiro masculino já foram vacinados.