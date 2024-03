Polônia goleia Estônia e avança para final da repescagem da Eurocopa

Do outro lado, o País de Gales garantiu sua vaga ao vencer a Finlândia por 4 a 1

Wojtek Radwanski / AFP Polônia celebra vitória sobre Estônia



A Polônia goleou a Estônia por 5 a 1 nesta quinta-feira, 21, em Varsóvia, e garantiu sua vaga na final da repescagem da Eurocopa ao vencer a Estônia por 5 a 1. Mesmo sem gols de Robert Lewandowski, o artilheiro do Barcelona, a equipe polonesa dominou a partida. O jogo foi marcado pela expulsão do lateral Maksim Paskotsi, da Estônia, aos 27 minutos do primeiro tempo, deixando os visitantes com um jogador a menos. Com essa vantagem, a Polônia teve um desempenho mais tranquilo do que o esperado. Agora, a seleção polonesa se prepara para enfrentar o País de Gales na final da Via A da repescagem. Do outro lado, o País de Gales garantiu sua vaga ao vencer a Finlândia por 4 a 1. A disputa promete ser acirrada e definirá quem avançará para a Eurocopa.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Reportagem produzida com auxílio de IA