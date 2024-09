Colômbia vence Argentina por 2 a1 nas Eliminatórias para a Copa do Mundo

James Rodríguez foi fundamental para o resultado, contribuindo com uma assistência e marcando um gol de pênalti

A Colômbia conquistou uma importante vitória sobre a Argentina nesta terça-feira (10), vencendo por 2 a 1 em Barranquilla, em partida válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O jogador James Rodríguez foi fundamental para o resultado, contribuindo com uma assistência e marcando um gol de pênalti. Com essa vitória, a Colômbia soma 16 pontos na tabela, enquanto a Argentina permanece com 18. Este jogo marcou a primeira derrota da Argentina fora de casa nesta edição das Eliminatórias. Na rodada anterior, a Colômbia havia empatado com o Peru, o que tornava a vitória ainda mais significativa para a equipe. A pressão sobre os jogadores colombianos era alta, mas eles conseguiram se impor em campo.

O primeiro tempo da partida foi relativamente tranquilo, com a Colômbia abrindo o placar após um escanteio. James Rodríguez fez um cruzamento preciso que resultou no gol de Yerson Mosquera. A Argentina tentou reagir antes do intervalo, mas não conseguiu transformar suas oportunidades em gols. No segundo tempo, um erro de James levou ao empate da Argentina, mas ele se redimiu rapidamente ao marcar um pênalti, colocando a Colômbia novamente em vantagem.

