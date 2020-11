Com 100% de aproveitamento, Arsenal e Leicester goleiam na Liga Europa; Milan perde em casa

Arsenal fez 4 a 1 no Molde e Leicester bateu o Braga por 4 a 0

Reprodução/ Twitter Arsenal venceu por 4 a 1 o Molde na Liga Europa



Arsenal e Leicester deram sequência à boa campanha que vêm fazendo na Liga Europa ao conquistarem nesta quinta-feira, 05, a terceira vitória em três rodadas pelo torneio continental, enquanto o Milan decepcionou ao perder para o Lille por 3 a 0 em pleno estádio San Siro. Os ‘Gunners’, que tiveram o zagueiro David Luiz e o meia Willian entre os titulares, levaram um susto diante do Molde no Emirates Stadium. A equipe norueguesa fez 1 a 0, com gol de Ellingsen, e estiveram perto de ir para o vestiário em vantagem. Contudo, instantes antes do intervalo, Haugen marcou contra e deixou tudo igual. No segundo tempo, o time inglês deslanchou e construiu o placar elástico com gols de Sinyan, também contra, Pépé e Willock.

Com a vitória de 4 a 1, o Arsenal lidera o grupo B da Liga Europa com seis pontos, três a mais que o adversário, segundo colocado. O Rapid Viena bateu o Dundalk por 4 a 3 na Áustria e está em terceiro lugar, com três pontos, enquanto o representante da Irlanda ainda não pontuou. O Leicester, por sua vez, atropelou o Braga, equipe que contou com cinco brasileiros no King Power Stadium. Iheanacho deixou sua marca duas vezes, e Praet e Maddison completaram a goleada, isolando os ‘Foxes’ na ponta do grupo G, com nove pontos. Os visitantes vêm em segundo, com seis, à frente de AEK Atneas (3 pontos) e Zorya Luhansk (0).

Outro que venceu fácil e se manteve com 100% de aproveitamento foi o Hoffenheim, que encarou o Slovan Liberec, da República Tcheca, e fez 5 a 0 na Rhein-Neckar-Arena, na Alemanha. O time dirigido por Sebastian Hoeness tem nove pontos e lidera o grupo L, enquanto o adversário é terceiro colocado, com três. A vice-liderança é do Estrela Vermelha, que foi a seis ao vencer o Gent, último, sem ponto algum, por 2 a 1 em Belgrado.

Milan decepciona e quebra sequência de vitórias

A grande decepção do dia foi o Milan. Os ‘Rossoneri’ vêm na primeira posição no Campeonato Italiano e tinham 22 jogos de invencibilidade, mas foram presa fácil para o Lille, que venceu por 3 a 0 no San Siro. Os três gols foram de Yusuf Yazici, o primeiro visitante a anotar um “hat-trick” sobre o time de Milão em competições europeias nesse estádio desde Rivaldo, que realizou o feito vestindo a camisa do Barcelona em 2000. O resultado colocou o Lille no topo da tabela, com sete pontos, um a mais que o Milan, vice-líder. O Sparta Praga goleou o Celtic por 4 a 1 em Glasgow e soma três, enquanto o representante da Escócia tem um.

Embolado, o grupo K é encabeçado pelo Dínamo de Zagreb, que chegou a cinco pontos ao bater o Wolfsberg por 1 a 0 na Croácia. A equipe austríaca ainda é segunda colocada, com quatro, mesmo número que o Feyenoord, que fez 3 a 1 sobre o CSKA Moscou em Roterdã. Mario Fernandes e companhia seguram a lanterna, com dois pontos. Também entre os jogos iniciados às 17h (de Brasília), o Lask Linz surpreendeu o Antuérpia na Bélgica, vencendo por 1 a 0, e igualou os seis pontos do rival. Quem também tem seis é o Tottenham. Já o Young Boys, que compõe o grupo A, liderado pela Roma, ganhou do CSKA Sófia por 3 a 0 na Suíça e tem quatro pontos, contra sete dos Giallorossi.

*Com informações da EFE