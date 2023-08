Com a saída de Neymar, Dembelé assume camisa 10 do PSG

Francês de 26 anos veio do Barcelona para assumir o lugar de brasileiro

Divulgação/ PSG Dembelé tenta no PSG sequência que não conseguiu no Barcelona



Nesta quinta-feira, 17, o Paris Saint-Germain anunciou o novo dono da camisa 10. O francês Ousmane Dembélé, que veio transferido do Barcelona, herdará o número que era de Neymar, que vai jogar no Al-Hilal, da Arábia Saudita. O atacante de 26 anos estava no Barça desde 2017 e era visto como uma grande revelação do futebol internacional, mas sofreu muito com lesões e desfalcou muito o time espanhol. Em quatro temporadas na equipe catalã foram 120 jogos e 32 gols. A nova camisa 10 já está à venda no site oficial do PSG por 112 euros (R$ 606, na cotação atual). Também nesta quinta, Neymar se despediu dos colegas de equipe e recebeu aplausos e agradecimentos do clube (assista abaixo). Em seis temporadas em Paris, o brasileiro participou de 173 jogos com 118 gols e 71 assistências. Nesse tempo, o time ganhou 5 títulos nacionais, 3 Copas da França, duas Copas da Liga da França e 2 Supercopas.