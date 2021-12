Vasco encerra negociações anuncia a saída de Germán Cano

Atacante argentino foi um dos destaques do clube carioca nas últimas temporadas; decisão foi comunicada pela equipe nesta segunda-feira, 6

Reprodução/Instagram @germancano14 Atacante utilizou as redes sociais para se despedir da torcida e do clube



Em busca de reformular seu elenco para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro de 2022, o Vasco da Gama anunciou a saída do atacante Germán Cano. A informação foi confirmada pelo clube carioca na tarde desta segunda-feira, 6. De acordo com a equipe as negociações para a extensão do contrato com o atacante argentino foram encerradas nesta segunda e, em comum acordo, ficou decidido pela não renovação do vínculo, fazendo com que Cano não fique disponível para o elenco de 2022. Em nota, o clube agradeceu a dedicação do atacante, que foi um dos destaques do time nos últimos dois anos. Cano, por sua vez, utilizou as redes sociais para se despedir da torcida e do time. “Não é uma situação fácil para mim, pois, desde o primeiro momento em que coloquei os pés no Rio de Janeiro, vocês me acolheram e fizeram com que eu me sentisse como se estivesse voltando para casa”, disse o atleta antes de agradecer aos colegas, ao clube e à equipe.

O maior artilheiro argentino do Vasco que jamais será esquecido. Obrigado por tudo, Germán Cano! Lá Maquina! 💢🇦🇷 👉 https://t.co/oGLag5ORAY 📸 Rafael Ribeiro | #VascodaGama pic.twitter.com/gJmqVVyX83 — Vasco da Gama (@VascodaGama) December 6, 2021