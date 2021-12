Flavio Prado vê Palmeiras sem chances de bater o Chelsea e dá sugestão para acabar com música do ‘não tem Mundial’

Caso elimine Al Ahly (Egito) ou Monterrey (México) na semifinal, o Alviverde terá pela frente, provavelmente, o time inglês, atual campeão da Liga dos Campeões

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Twitter/@ChelseaFC Flavio Prado analisou as chances do Palmeiras ganhar do Chelsea em uma eventual final de Mundial de Clubes



O Palmeiras já deu férias para seus principais jogadores e está focado, neste momento, em fazer o planejamento para a temporada 2022. Além de tentar segurar o técnico Abel Ferreira, o clube também está atento ao mercado da bola para contratar reforços. O principal objetivo, ao menos no primeiro semestre do ano que vem, é conquistar o tão sonhado Mundial de Clubes, que será disputado em fevereiro, nos Emirados Árabes. A missão, entretanto, não será nada fácil. Caso elimine Al Ahly (Egito) ou Monterrey (México) na semifinal, o time brasileiro terá pela frente, provavelmente, o Chelsea, atual vencedor da Liga dos Campeões. Para o comentarista Flavio Prado, do Grupo Jovem Pan, o Verdão não tem chance de bater os ingleses.

“A chance do Palmeiras… E não é só o Palmeiras, não. Pode ser Flamengo, Atlético-MG ou uma seleção desses três times. Se o Chelsea jogar 30% do que pode, vai ganhar fácil. Não dá para encarar! É uma bobagem, é criar uma ilusão. O time do Chelsea tem Romelu Lukaku, Jorginho, Kanté e vários outros craques. A gente tem que aprender a curtir o momento. O Palmeiras acabou de ganhar duas Libertadores no mesmo ano, algo histórico. A torcida não pode criar uma ilusão. A diferença do time para o Chelsea é imensa. Atualmente, não tem como fazer… Existe uma diferença enorme”, disse o comentarista, no programa “Esporte em Discussão”.

Entre os grandes clubes do Estado de São Paulo, o Palmeiras é o único que ainda não conquistou o Mundial de Clubes, amargando um vice-campeonato diante do Manchester United, em 1999, e ficando na quarta posição na última edição. Seja nos estádios ou nas redes sociais, o Alviverde acaba sendo provocado pelos rivais com a música “O Palmeiras não tem Mundial. Não tem Copinha, não tem Mundial”. Para acabar com a zoeira, Flavio Prado sugeriu que o clube investisse bastante na disputa da Copa São Paulo de Futebol Jr. “Pode parecer sacanagem, mas essa música ‘O Palmeiras não tem Mundial’ me incomoda muito. O Palmeiras vai com molecada e com sub-20 na Copinha! É só fazer um baita time e ganhar logo esse campeonato”, disse.