Com dois gols contra no fim, Manchester United cede empate ao Sevilla na Liga Europa

Red Devils abriram 2 a 0 no primeiro tempo, mas perderam jogadores por lesão e levaram o empate

EFE/EPA/ADAM VAUGHAN Gol de empate saiu nos acréscimos, quando o United estava com um jogador a menos



Manchester United e Sevilla fizeram o grande jogo das grandes de final da Liga Europa nesta quinta-feira, 13. No Old Trafford, os ingleses abriram o placar aos 14 minutos com Marcel Sabitzer. O meia recebeu na entrada da área e bateu no alto, sem chances para o goleiro Bounou. Aos 20, Martial deu belo passe e Sabitzer tocou na saída de Bounou para ampliar. A vitória parecia fácil e bem encaminhada para os Red Devils, mas aos 39 minutos do segundo tempo, Jesús Navas cruzou, a bola desviou em Malacia e espirrou em De Gea, entrando para o gol. Em seguida, Lizando Martínez se machucou e precisou sair carregado de campo, mas como Ten Hag já tinha feito as cinco substituições, o United ficou com um a menos. Nos acréscimos, En-Nesyri cabeceou, a bola desviou em Maguire e foi para as redes. Além de Martínez, Varane também saiu lesionado. O empate leva a decisão para a Espanha na próxima quinta-feira, dia 20. Nos últimos 10 anos, o Sevilla venceu a Liga Europa quatro vezes, a última em 2019/20. Também nesta quinta, o Feyenoord saiu na frente da Roma ao vencer por 1 a 0, me casa. A Juventus também abriu vantagem contra o Sporting por 1 a 0 e o duelo entre Bayer Leverkusen e Union Saint-Gilloise ficou empatado por 1 a 1.