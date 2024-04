Com dois gols de Raphinha, Barcelona vence PSG e sai na frente na disputa por vaga na semi da Champions

Partida terminou 3 a 2 para os espanhóis, que vão ser os mandantes do jogo de volta, marcado para terça-feira (16); empate garante o Barça na próxima fase

FRANCK FIFE / AFP Atacante brasileiro número 11 do Barcelona, ​​Raphinha, salta no ar ao comemorar o segundo gol do Barcelona durante a partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da UEFA entre Paris Saint-Germain (PSG) e FC Barcelona, ​​no estádio Parc des Princes, em Paris



No segundo dia de rodadas decisivas da Champions League, Paris Saint-Germain e Barcelona se enfrentaram na França em busca de uma vaga na semifinal da competição. E quem levou a melhor foram os espanhóis, em uma noite iluminada do brasileiro Raphinha, que deu início a vitória do 3 a 2 do Barcelona sobre o PSG. Esse foi a primeira vez que o jogador marcou na competição, que se tornou uma das mais amadas e assistidas do mundo. O resultado deixa o Barça com vantagem para a partida de volta, que será disputada na terça-feira (16) em sua própria casa. Um empate garante a classificação dos espanhóis.

No jogo, o PSG começou melhor e tinha maior volume de jogo, porém, não era ofensivo. O Barcelona, por sua vez, não conseguia encaixar suas jogadas e não estava bem na partida. Mas a situação mudou quando aos 19 minutos, após uma cobrança de escanteio, Lewandowski cabeceou e a bola foi em direção certa ao gol, porém, a defesa francesa tirou a bola em cima da linha e impediu que o Barça abrisse o placar. O quase gol animou os espanhóis, que começaram a tentar mais e incomodar os franceses que, até então, eram controlavam o jogo. O brasileiro Raphinha, teve a chance de abrir o placar com o chute de fora da área, mas o goleiro defendeu.

Aos 28 minutos, os franceses ficaram pedindo um pênalti em Mbappé, que poderia até ser marcado, porém, o jogador estava impedido quando recebeu a bola do sul-coreano Lee Kang-In, o que anulou qualquer possibilidade de pênalti. O jogo ficou mais animado, com as duas equipes tentando e buscando marcar. Mas quem levou a melhor foi o Barcelona, com Raphinha. Aos 36, após um chute do jovem Yamal, ele aproveitou a sobra e jogou para o fundo do gol. Esse foi o primeiro gol do brasileiro na Champions, já que na temporada passada ele passou batido.

O jogo foi para o intervalo com os espanhóis na vantagem. Mas, na volta para etapa final, as coisas mudaram. O PSG começou a pressionar logo no começo e, aos três minutos, conseguiu o gol de empate com Dembélé, ex-jogador do Barça. A zaga espanhola afastou a bola errada na grande área e o francês recuperou. Dominou, driblou e fez um golaço. O Barcelona nem teve tempo de se recuperar do gol e já levou outro, em um intervalo de três minutos. Em uma jogada pela direita, Vitinha recebeu a bola dentro da área e não desperdiçou, jogou para o fundo da rede, fez o segundo do PSG e o seu primeiro na competição.

Atrás no placar, os espanhóis foram obrigados a saírem para o jogo. Aos 12 minutos, Raphinha apareceu mais uma vez para mudar o rumo da partida. Após um belo lançamento de Pedri, o brasileiro recebeu a bola sozinho dentro da área e marcou mais uma vez, empatando o jogo. Oito minutos depois, Dembélé ficou perto de marcar o terceiro do PSG e colocar os franceses na frente mais uma vez, porém, a bola bateu na trave e foi para fora. O Barcelona descontou logo na sequência e não desperdiçou a chance que teve e Christensen, que fez o terceiro para os espanhóis. O PSG até tentou, mas não conseguiu empatar a partida e vai em desvantagem para o próximo jogo, disputado na semana que vem na casa do Barcelona.