Com dois gols de Salah, Liverpool vence o Tottenham e acaba com jejum como visitante

Equipe comandada por Jürgen Klopp ainda não havia vencido nenhuma partida fora de casa na atual temporada do Campeonato Inglês

ISABEL INFANTES/EFE/EPA Salah comemora com seus companheiros após marcar o seu segundo gol no duelo com o Tottenham



Apenas na 14 rodada do Campeonato Inglês o poderoso Liverpool conseguiu a primeira vitória na competição. Graças ao ótimo desempenho de Salah, autor dos dois gols dos Reds, a equipe comandada por Jürgen Klopp venceu o Tottenham por 2 a 1, em Londres, neste domingo, 6, e manteve acessível uma possível classificação à Liga dos Campeões. A distância de sete pontos (26 a 19) para o próprio Tottenham, primeiro time do G-4 inglês, ainda é grande, mas, além de não deixar o time da capital abrir vantagem, Liverpool tem um jogo a menos. No duelo deste final de semana, o segundo maior campeão da Inglaterra (com 19 títulos, um a menos que o Manchester United) abriu vantagem de 2 a 0 em um disputado primeiro tempo. Salah abriu o placar após passe de Darwin Nuñez e ampliou no final, após grave erro de Eric Dyer. O Tottenham pressionou no segundo tempo e até diminui com Harry Kane, aos 25 minutos, mas não conseguiu o empate.