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Com Estêvão titular, Chelsea vence United por 2 a 0 pela Premier League

Gols da equipe londrina foram marcados por Morgan Rogers e Cole Palmer; brasileiro teve boa atuação, incluindo dois tentos anulados pela arbitragem

Estadão Conteúdo

Com Estêvão de titular, Chelsea vence Manchester United por 2 a 0 na Premier League
Com Estêvão de titular, Chelsea vence Manchester United por 2 a 0 na Premier League Divulgação / Chelsea

O Chelsea não encontrou dificuldades e derrotou o Manchester United, por 2 a 0, na manhã deste sábado (31), no Stamford Bridge, em Londres. A partida foi válida pela 9ª rodada da Premier League e o time comandado por Xabi Alonso precisava da vitória para encostar nas primeiras colocações da tabela.

Por outro lado, os comandados de Michael Carrick continuam afundados na parte final da classificação e podem entrar na zona de rebaixamento nesta rodada. A equipe tem apenas sete pontos conquistados e ocupa a 16ª colocação. Todos os outros adversários diretos ainda jogam nesta rodada.

A partida em Stamford Bridge teve um primeiro tempo bem movimentado. Embora tenha terminado zerado, os dois times criaram grandes chances e pararam nas boas atuações de Mike Penders e Senne Lammens. Os brasileiros Estêvão e Matheus Cunha balançaram as redes, mas os lances foram anulados por impedimento.

Na segunda etapa, o time comandado por Xabi Alonso deslanchou logo nos primeiros minutos e abriu o placar com um golaço de Morgan Rogers. O camisa 17 carregou a bola do meio de campo, entrou na grande área, passou por três adversários e deu um toquinho sobre o goleiro do United.

A partida ficou ainda mais agradável para os mandantes aos 16 minutos da etapa complementar, quando Lisandro Martínez cometeu pênalti em Fofana. O árbitro analisou o lance no VAR e ainda expulsou o defensor argentino. Na cobrança, Cole Palmer bateu no canto de Lammens, que ainda encostou, mas não evitou o segundo gol do time de Londres.

Aos 27, o jovem Estêvão ainda anotou outro gol. Ele invadiu a área e mandou uma bomba para estufar as redes do Manchester United. No entanto, a arbitragem novamente interveio e assinalou impedimento do brasileiro. O atleta de 19 anos ainda não marcou na temporada.

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