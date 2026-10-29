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Futebol Internacional

Ancelotti convoca seleção para amistosos em Singapura com cinco estreantes

Partidas são no dia 14 e 17 de novembro

Jovem Pan*

Carlo Ancelotti em 23 de setembro de 2026
Carlo Ancelotti Foto por PATRICK HAMILTON / AFP

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, anunciou nesta quinta-feira (29) os 26 jogadores para as últimas partidas de 2026. Na lista, há cinco jogadores que nunca haviam sido convocados.

Entre os estreantes, dois jogam no futebol brasileiro: o volante André Luiz, do Corinthians, e o zagueiro Jonathan Jesus, do Cruzeiro. Os outros são o meio-campista Marlon Gomes, do Shakhtar Donetsk, e os atacantes Alisson Santana, também do time ucraniano, e Allan, do Manchester City.

Ancelotti e sua equipe decidiram não chamar jogadores de Flamengo e Palmeiras para não prejudicar as duas equipes na disputa do título brasileiro. Também foi adotado o critério de não convocar mais de um jogador por clube do país.

As duas partidas desta Data Fifa serão disputadas no Estádio Nacional de Singapura. O primeiro, contra o Japão, país que o Brasil enfrentou e venceu na segunda fase da última Copa do Mundo, está marcado para o dia 14, às 7h15 de Brasília. A segunda partida será contra a seleção local, no dia 17, às 7 horas.

Segundo Rodrigo Caetano, coordenador executivo da CB, Carlo Ancelotti deve ter o grupo completo entre os 10 e 11. Ele também afirmou que há um trabalho em curso para que o Brasil enfrente adversários europeus nas Datas Fifa de março e junho de 2027.

Neste início de ciclo para a Copa de 2030, Ancelotti tem priorizado testes e buscado fazer a tão desejada e comentada “renovação” da seleção brasileira. Na primeira Data Fifa pós-Copa, o italiano chamou oito estreantes: os goleiros Pedro Morisco e Otávio, os defensores Arthur Dias, Jair Cunha, Matheuzinho e Mauro Júnior, além dos meio-campistas Breno Bidon e Gabriel Bontempo.

Entre esses nomes, os que entraram também na nova convocação foram Morisco, Arthur Dias, Jair Cunha e Gabriel Bontempo. A lista desta quinta também traz nomes importantes.

Confira a lista dos convocados

Goleiros

  • Bento (Al-Nassr)
  • Lucas Perri (Torino)
  • Morisco (Coritiba)

Defensores

  • Artur Dias (Athletico-PR)
  • Carlos Augusto (Inter de Milão)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Jair Cunha (Nottingham Forest)
  • Jonathan Jesus (Cruzeiro)
  • Vanderson (Monaco)
  • Vitor Reis (Manchester City)
  • Wesley (Roma)

Meio-campistas

  • André Luiz (Corinthians)
  • Andrey Santos (Manchester United)
  • Bruno Guimarães (Arsenal)
  • Danilo Santos (Botafogo)
  • Gabriel Bontempo (Santos)
  • João Gomes (Aston Villa)
  • Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk)

Atacantes

  • Alisson Santana (Shakhtar Donetsk)
  • Allan (Manchester City)
  • Endrick (Real Madrid)
  • Estêvão (Chelsea)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Rayan (Bournemouth)
  • Vinicius Junior (Real Madrid)

*Com informações do Estadão Conteúdo

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