Com gol de Bellingham, Inglaterra vence Sérvia na estreia da Eurocopa

Na próxima rodada do Grupo C, a seleção inglesa enfrentará a Dinamarca, enquanto os sérvios terão pela frente a Eslovênia

FRIEDEMANN VOGEL/EFE/EPA Bellingham comemora vitória da Inglaterra sobre a Sérvia em Gelsenkirchen



A Inglaterra estreou na Eurocopa com uma vitória apertada de 1 a 0 sobre a Sérvia, em Gelsenkirchen, na Alemanha. O gol da vitória foi marcado por Bellingham, de cabeça, aos 12 minutos do primeiro tempo. Com esse resultado, os ingleses lideram o Grupo C, que também conta com Dinamarca e Eslovênia. Desde o início da partida, a equipe comandada por Gareth Southgate mostrou determinação em furar a defesa sérvia, que se fechava com muitos jogadores atrás da linha da bola. Os ingleses apostaram em toques rápidos e em jogadas pelas pontas para criar oportunidades de gol.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Apesar da pressão da Inglaterra, a Sérvia conseguiu equilibrar o jogo no segundo tempo e teve chances de empatar a partida. A equipe eslava pressionou a saída de bola dos ingleses e criou boas oportunidades, mas pecou na finalização. O goleiro Pickford fez defesas importantes para garantir a vitória de sua equipe. Com o resultado, a Inglaterra soma três pontos e se prepara para enfrentar a Dinamarca na próxima rodada. Já a Sérvia terá pela frente a Eslovênia. Ambas as partidas prometem ser disputadas e definirão os rumos do Grupo C na Eurocopa.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA