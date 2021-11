Com gol de Gabriel Jesus, Manchester City vira sobre o PSG e garante liderança do grupo

Em outro grupo, brasileiro Junior Messias marca gol da vitória contra o Atlético de Madrid e mantém o Milan vivo

Peter Powell / EFE / EPA Sterling fez o gol de empate do Manchester City contra o PSG, antes de Gabriel Jesus virar



No duelo entre os dois times endinheirados do grupo A da Liga dos Campeões, o Manchester City virou sobre o PSG graças a um gol de Gabriel Jesus e garantiu que terminará como líder do grupo, faltando uma rodada para acabar essa fase. A equipe inglesa pressionou na primeira etapa, mas não conseguiu abrir o placar; no segundo tempo, em sua primeira chance de gol, o PSG marcou com Mbappé. Pouco depois, o time de Guardiola chegou ao empate com Sterling e, então, Bernardo Silva ajeitou para o atacante brasileiro anotar o segundo gol. Neymar e Messi tiveram atuações discretas na partida. No outro jogo do grupo, o RB Leipzig goleou o Brugge e ficou mais perto de garantir vaga na Liga Europa. O City tem 12 pontos ganhos; o PSG, oito, e os outros dois times do grupo, quatro.

No grupo B, mais um brasileiro foi herói: Junior Messias, do Milan, marcou o gol da vitória do time italiano sobre o Atlético de Madrid aos 42 minutos do segundo tempo, completando cruzamento de Kessie. Na outra partida do grupo, o Liverpool bateu o Porto por 2 a 0, com gols de Thiago e Salah. Enquanto o time de Jürgen Klopp já está classificado com antecedência com cinco vitórias em cinco jogos, todos os outros do grupo tem chance de avançar: o Porto é o segundo colocado com cinco pontos, enquanto o Milan, que tem a mesma pontuação, fica atrás por ter mais derrotas. O Atlético de Madrid, lanterna do grupo, tem quatro pontos. Na última rodada, o Milan recebe o Liverpool e o Porto joga contra o Atlético de Madrid em casa. No grupo C, o Sporting encaminhou a classificação ao bater o Borussia Dortmund por 3 a 1, e no grupo D, o Real Madrid manteve a liderança ao superar o Sheriff Tiraspol.