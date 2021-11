Final da Libertadores: Conmebol confirma Anitta como atração do pré-jogo entre Palmeiras e Flamengo

Em comunicado, a entidade que rege o futebol na América do Sul diz que a estrela brasileira ‘estará encarregada de abrir o grande evento com música, cores e dança’

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) confirmou, na tarde desta quarta-feira, 24, que a cantora Anitta será a atração principal do pré-jogo da final da Copa Libertadores da América, entre Palmeiras e Flamengo, no próximo sábado, em Montevidéu, no Uruguai. Em comunicado, a entidade que rege o futebol na América do Sul diz que a estrela brasileira “estará encarregada de abrir o grande evento com música, cores e dança”. Vale lembrar que esta não será a primeira que Anitta abre um evento esportivo entre times ou seleções de futebol. Na decisão da Copa América de 2019, ela fez o show inaugural da decisão entre Brasil e Peru. No mesmo ano, a funkeira participou da cerimônia da final da Libertadores, vencida pelo Rubro-Negro carioca diante do River Plate.

“Sua presença no palco da final será maravilhosa e única, com a promessa de fazer vibrar, cantar e dançar os milhares de simpatizantes – a maioria deles brasileiros – nas arquibancadas do lendário Centenário”, diz a nota emitida pela Conmebol, que destaca os grandes sucessos de Anitta, como “Deixa Ele Sofrer”, “Bang”, “Essa Mina É Louca” e “Cravo e Canela”. Segundo a entidade, está sendo preparado um grande show no Estádio Centenário, que deverá ter arquibancadas cheias. Nesta quarta-feira, tanto Palmeiras quanto Flamengo deixaram o Brasil rumo à capital uruguaia. Os dois times estão em busca do tricampeonato da competição.