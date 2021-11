Liga dos Campeões: Inter de Milão vence Shakhtar com brilho de Dzeko; Ajax vira sobre o Besiktas

Com o resultado, o time italiano chegou aos 10 pontos e pulou para a liderança provisória da chave D, à frente de Real Madrid (9) e Sheriff (6), que se enfrentam ainda hoje, no Santiago Bernabéu, na Espanha

EFE/EPA/MATTEO BAZZI Dzeko (à esquerda) marcou duas vezes na vitória da Inter de Milão sobre o Shakhtar



A Internazionale venceu o Shakhtar Donetsk por 2 a 0, no Giuseppe Meazza, nesta quarta-feira, 24, na sequência da quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Após um início de jogo pouco empolgante, os italianos marcaram duas vezes com Edin Dzeko, já no segundo tempo. Com o resultado, o time de Milão chegou aos 10 pontos e pulou para a liderança provisória da chave D, à frente de Real Madrid (9) e Sheriff (6), que se enfrentam ainda hoje, no Santiago Bernabéu, na Espanha. Lanterna, a equipe da Ucrânia não tem mais chances de classificação para o mata-mata.

No mesmo horário, o Ajax virou sobre o Besiktas, na Turquia, e venceu por 2 a 1, em partida válida pelo Grupo C. Depois de Ghezzal abrir o placar em cobrança de pênalti, Haller deu a vitória aos holandeses marcando duas vezes. Assim, o time de Antony, David Neres e companhia vai aos 15 pontos na tabela, mantendo os 100% de aproveitamento na competição, enquanto os turcos continuam zerados. Mais tarde, Borussia Dortmund e Sporting se enfrentam na briga pela segunda posição – ambos possuem 6 pontos.