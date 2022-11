Com gol de Haaland no fim, Manchester City vence o Fulham e assume liderança do Inglês

Equipe assume, provisoriamente, na liderança da competição com 32 pontos

Reuters Haaland marcou o gol da vitória do Manchester City aos 49 minutos do segundo tempo



Com gol de pênalti do norueguês Haaland, no apagar das luzes do Eithad Stadium, o Manchester City derrotou o Fulham na tarde deste sábado, 5, pela 15ª rodada do Campeonato Inglês. A vitória coloca a equipe comandada por Pep Guardiola, provisoriamente, na liderança da competição, com 32 pontos, um a mais que o Arsenal, que entra em campo neste domingo, 6. O Fulham é o sétimo, com 19 pontos. O City precisou suar a camisa para conseguir o triunfo. Até os 21 minutos do primeiro tempo, os donos da casa haviam finalizado cinco vezes, sendo três deles no alvo contra nenhum do Fulham. Julián Álvarez abriu o marcador com 16 minutos da etapa inicial, após Gundogan conduzir a bola pelo pelo meio e tocar para o argentino finalizar de primeira. Os donos da casa ainda tiveram um gol anulado pela arbitragem. Aos 25 minutos, João Cancelo cometer um pênalti em Harry Wilson. O português foi expulso. O brasileiro Andreas Pereira converteu e deixou tudo igual em Manchester. Mesmo assim, o City terminou o primeiro tempo com 10 finalizações, contra apenas uma do adversário. Na segunda etapa, Foden e Haaland entraram no jogo e o City aumentou o volume de jogo, porém pecava na finalização. Haaland chegou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento. Depois de muita dificuldade, De Bruyne foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti. Haaland foi para a cobrança e marcou o gol da vitória do City aos 49 minutos da etapa final. Na próxima rodada, o time de Guardiola encara o Brentford. O Fulham duela contra o Manchester United.