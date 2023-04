Com gol de Kean, Juventus vence Hellas Verona pelo Campeonato Italiano

Equipe de Turim contou com os brasileiros Bremer e Danilo na zaga e chegou aos 44 pontos

Reprodução/Instagram/ juventus Moise Kean fez o único gol da partida e garantiu a vitória da Juventus



A Juventus venceu o Hellas Verona por 1 a 0 neste sábado, 1, pela 28ª rodada do Campeonato Italiano. Com isso, o time segue na briga por uma vaga nos torneios europeus da próxima temporada. A vitória fez a equipe de Turim chegar aos 44 pontos e ficar três atrás da Roma, a sexta colocada (com um jogo a menos). O Hellas Verona permanece com 19 pontos e está em 18º lugar. Com os brasileiros Bremer e Danilo ajudando na defesa para formar o 3-5-2, a Juventus, que jogou em casa, deu poucas chances para os visitantes. A melhor delas saiu aos 15 minutos do primeiro tempo, quando Depaoli, de dentro da área, acertou um voleio cruzado rente à trave esquerda do gol de Szczesny.

Por outro lado, o ataque dos anfitriões não conseguiu passar pela defesa do time que luta para não ser rebaixado. O gol da Juve saiu em uma das poucas chances bem trabalhadas, com toque rápido. Aos 10 da etapa final, Moise Kean recebeu no meio da grande área e chutou forte para marcar o único gol da partida. Aos 42, após jogada ensaiada em cobrança de falta, Bremer ainda perdeu uma boa chance de ampliar – de dentro da pequena área ele chutou por cima do gol. A Juve volta a campo na terça-feira, 4, contra a Internazionale pela semifinal da Copa da Itália. No Nacional, encara no sábado a vice-líder Lazio, em Roma. O próximo confronto do Verona será no sábado, 8, quando recebe o Sassuolo, pelo Italiano.

*Com informações do Estadão Conteúdo.