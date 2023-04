Max Verstappen conquista pole position no GP da Austrália de F1

Britânicos George Russell e Lewis Hamilton, da Mercedes, ficaram na segunda e terceira posições, respectivamente, e o espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, foi o quarto, seguido pelo seu compatriota Carlos Sainz, da Ferrari

EFE/EPA/CARLOS PEREZ GALLARDO Max Verstappen em sua vitória no GP do México de Fórmula 1, em 2022



O bicampeão mundial Max Verstappen, da Red Bull Racing, vai largar na pole position no Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, realizado neste domingo, 2. O holandês dominou o treino de classificação realizado neste sábado, 1º, em Melbourne. Os britânicos George Russell e Lewis Hamilton, da Mercedes, ficaram na segunda e terceira posições, respectivamente. O espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, foi o quarto, seguido pelo seu compatriota Carlos Sainz, da Ferrari. O vencedor da corrida no ano passado, Charles Leclerc, vai largar na sétima posição, atrás do canadense Lance Stroll. Esta é a segunda pole de Verstappen na temporada, depois sair na frente no GP do Bahrein, primeira corrida do ano, e a 22ª pole de sua carreira. “Muito feliz por chegar na ‘pole’, estou ansioso para amanhã. Acho que temos um bom carro de corrida, mas a questão dos pneus é complicada, então com certeza será uma corrida interessante”, disse o holandês. O companheiro de Verstappen na Red Bull, Sergio Pérez, teve um dia ruim neste sábado e vai largar na última posição do grid. O mexicano saiu da pista logo no início do Q1 devido a um problema nos freios e nem chegou a marcar tempo.

Se Perez não fizer no domingo uma corrida perfeita de recuperação, outra equipe pode finalmente quebrar o domínio total da Red Bull neste início de temporada, com duas dobradinhas nas duas primeiras corridas. A Mercedes, que colocou seus dois pilotos logo atrás de Verstappen, é forte candidata a quebrar a sequência quase perfeita da Red Bull. Russell e Hamilton podem confirmar neste domingo os avanços que a equipe já havia mostrado no GP da Arábia Saudita, onde os dois terminaram na quarta e quinta posições, respectivamente. A largada do GP da Austrália de F1 será às 2h00 da madrugada de domingo (horário de Brasília), no circuito de Albert Park, em Melbourne. Confira abaixo o grid de largada completo do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1.

M. Verstappen – Red Bull Racing G. Russell – Mercedes L. Hamilton – Mercedes F. Alonso – Aston Martin Aramco-Mercedes C. Sainz Jr. – Ferrari L. Stroll – Aston Martin Aramco-Mercedes C. Leclerc – Ferrari A. Albon – Williams P. Gasly – Alpine N. Hulkenberg – Haas E. Ocon – Alpine Y. Tsunoda – AlphaTauri L. Norris – McLaren K. Magnussen – Haas N. de Vries – AlphaTauri O. Piastri – McLaren G. Zhou – Alfa Romeo L. Sargeant – Williams V. Bottas – Alfa Romeo S. Perez – Red Bull Racing

*Com informações da AFP