Com golaço de Fred e sem CR7, Manchester United goleia Liverpool em amistoso na Tailândia; assista

O volante brasileiro anotou uma pintura, encobrindo o goleiro adversário com classe, para delírio dos milhares de torcedores presentes

Reprodução/Twitter/@ManUtd Manchester United goleou o Liverpool em amistoso na Tailândia



O Manchester United brilhou em seu primeiro amistoso da pré-temporada 2022/2023, nesta terça-feira, 12, ao golear o Liverpool por 4 a 0, em jogo realizado no Estádio Rajamangala, na cidade de Bangkok, na Tailândia. Mesmo sem contar com Cristiano Ronaldo, que ficou de fora da viagem por “problemas familiares” e pode deixar o clube nesta janela de transferências, os Diabos Vermelhos atropelaram os rivais com gols de Jadon Sancho, Fred, Antony Martial e Facundo Pellistri. O volante brasileiro, inclusive, anotou uma pintura, encobrindo o goleiro adversário com classe, para delírio dos milhares de torcedores presentes. O duelo também marcou o início da era Erik Ten Hag, treinador contratado pela equipe de Manchester após excelente passagem pelo Ajax.

Assista aos gols abaixo: