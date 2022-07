Manchester United confirma ausências de CR7 e Andreas Pereira em turnê por Tailândia e Austrália

O clube inglês divulgou a lista de 31 jogadores que vão fazer a pré-temporada 2022/23

EFE/EPA/TIM KEETON Cristiano Ronaldo não fará a pré-temporada do Manchester United



As especulações de que Cristiano Ronaldo está forçando uma saída do Manchester United ganharam ainda mais força nesta sexta-feira, 8, após o clube divulgar que o atacante não estará na turnê de pré-temporada, que será realizada por Tailândia e Austrália. Sem se apresentar nos “Diabos Vermelhos” após o período de férias, o craque português, de acordo com a imprensa local, está tentando fechar com um time que disputará a Liga dos Campeões da Europa. Oficialmente, no entanto, a agremiação afirma que a ausência do veterano deve-se a um problema familiar. “Cristiano Ronaldo não estará na festa na turnê, uma vez que lhe foi concedida uma folga adicional para lidar com um problema familiar”, informou.

Na relação de 31 jogadores que vão viajar para Tailândia e Austrália, outra ausência notada pelos torcedores do Manchester United é a do meio-campista Andreas Pereira, que voltou de empréstimo do Flamengo – o Rubro-Negro não quis comprar o volante em definitivo. Oficialmente, o clube inglês afirma que o brasileiro ganhou um período de folga. Veículos de informação da Europa, porém, dizem que o atleta pode deixar a equipe. Por problemas físicos, Phil Jones e Brandon Williams também não estarão com o restante da delegação. Vale lembrar que os Diabos Vermelhos têm amistosos marcados contra Liverpool, Melbourne Victory (Austrália), Crystal Palace, Aston Villa, Atlético de Madrid e Rayo Vallecano.